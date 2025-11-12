Арктическая воздушная масса принесет снег в Свердловскую область

«В среду Свердловская область будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, по которой в тылу циклона на территорию региона распространится арктическая воздушная масса. В приземном слое воздуха существенного похолодания не будет, температурных инверсий, свойственных антициклону, не ожидается… В северной половине области возможен небольшой снег», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».