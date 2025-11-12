Ричмонд
Арктическая воздушная масса принесет снег в Свердловскую область

В Свердловской области 12 ноября ожидается поступление арктической воздушной массы, из-за чего в северной половине региона может выпасть небольшой снег. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

Небольшой снег выпадет на севере Свердловской области.

В Свердловской области 12 ноября ожидается поступление арктической воздушной массы, из-за чего в северной половине региона может выпасть небольшой снег. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В среду Свердловская область будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, по которой в тылу циклона на территорию региона распространится арктическая воздушная масса. В приземном слое воздуха существенного похолодания не будет, температурных инверсий, свойственных антициклону, не ожидается… В северной половине области возможен небольшой снег», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Относительное похолодание продлится до вечера 13 ноября. После теплый сектор атлантического циклона, смещающегося со стороны Скандинавии в район Баренцева моря, достигнет Свердловской области. Температура воздуха в Свердловской области составит ночью от −3 до −8 градусов, а днем от −4 до +1 градуса.

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −5 градусов, днем столбики термометров покажут около от 0 градусов до −2.