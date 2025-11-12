В Омске приостановили перекраску общественного транспорта

Изначально предполагалось привести весь парк к единому стилю: автобусы — в оранжевый цвет, троллейбусы — в зелёный, трамваи — в красный. Однако к концу октября 2025 года из почти 400 автобусов были перекрашены 57, из 167 троллейбусов — 32, а из 60 трамваев — только 4. В ведомстве уточнили, что при появлении средств работы возобновят.