В Омске приостановили перекраску общественного транспорта

До конца октября удалось обновить лишь часть парка: 57 автобусов, 32 троллейбуса и 4 трамвая.

Источник: Om1 Омск

Проект брендирования муниципального транспорта в Омске временно остановлен. Как сообщил 11 ноября портал NGS55, продолжение работ пока не датировано: в департаменте транспорта пояснили, что сроки зависят от поступления финансирования.

Изначально предполагалось привести весь парк к единому стилю: автобусы — в оранжевый цвет, троллейбусы — в зелёный, трамваи — в красный. Однако к концу октября 2025 года из почти 400 автобусов были перекрашены 57, из 167 троллейбусов — 32, а из 60 трамваев — только 4. В ведомстве уточнили, что при появлении средств работы возобновят.

Пока программа на паузе, машины продолжают выходить на линии в разной окраске. Большинство трамваев остаются красными с заводской покраски, а троллейбусы и автобусы — в смешанной гамме.