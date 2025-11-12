Работа коммунальных служб Новосибирска вызвала неоднозначную реакцию у горожан

Вчера вечером мэрия Новосибирска сообщила о продолжении масштабных работ по ликвидации последствий снегопадов. По официальным данным, коммунальные службы были задействованы во всех районах города, включая Центральный и Заельцовский.
В Центральном районе подрядчики работали на Красном проспекте и улице Орджоникидзе, где для вывоза снега было привлечено 37 дорожных рабочих, 9 самосвалов и 3 фронтальных погрузчика. В Заельцовском районе основные силы были сосредоточены на вывозе снега с улиц Дуси Ковальчук, Жуковского и 1-го Мочищенского шоссе, где трудились 5 дорожных рабочих, 6 самосвалов и 4 погрузчика. На ликвидации скользкости на обширном перечне магистралей, включая улицы Северная, Светлановская, Падунская и Красный проспект, было задействовано 6 КДМ.
Однако, начиная с 20:00, в редакцию Om1 Новосибирск начали поступать сообщения от жителей, которые контрастируют с официальным отчетом. Водители выражали недовольство состоянием дорог. «Не знаю, кто там что убрал, но на Красном проспекте ездить невозможно, машина пробуксовывает. На Первомайке и то чище, чем на Красном проспекте», — поделился один из автолюбителей.
Особую озабоченность высказали жители Заельцовского района, в частности, района бывшего аэропорта. «Дороги настолько завалены снегом, что на улицы вышли юные дрифтеры-ученики. А в районе бывшего городского аэропорта это довольно страшно, так как из-за стройки тут нет тротуаров, и ты идешь там же, где эти сумасшедшие ловят адреналин. Не знаю как другим, а я вот с собакой там гуляю, и мне страшно, что на него наедут», — сообщил местный житель.