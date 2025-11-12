Работа коммунальных служб Новосибирска вызвала неоднозначную реакцию у горожан

Особую озабоченность высказали жители Заельцовского района, в частности, района бывшего аэропорта. «Дороги настолько завалены снегом, что на улицы вышли юные дрифтеры-ученики. А в районе бывшего городского аэропорта это довольно страшно, так как из-за стройки тут нет тротуаров, и ты идешь там же, где эти сумасшедшие ловят адреналин. Не знаю как другим, а я вот с собакой там гуляю, и мне страшно, что на него наедут», — сообщил местный житель.