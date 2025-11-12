Ричмонд
Цены на такси в Новосибирске резко выросли из-за снегопада

В Новосибирске утром 12 ноября горожане столкнулись с резким ростом цен на такси. Стоимость поездок увеличилась в несколько раз из-за сильного снегопада и осложнённой дорожной обстановки.

Источник: Сиб.фм

По данным пользователей, даже короткие маршруты внутри города оцениваются в 500−800 рублей, а поездка из центра до спальных районов может стоить более тысячи. Сервисы такси объясняют подорожание повышенным спросом и нехваткой свободных машин.

Синоптики предупреждают, что снегопад продолжится в течение дня, а на дорогах сохранится гололедица и пробки. Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно осторожными.