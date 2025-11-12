В России учить детей русскому языку будет «Мирон»

Новый цифровой помощник будет объяснять ребенку сложные темы простым языком.
В России разработали цифрового помощника для обучения детей русскому языку. Сервис получил название «Мирон».
«Группа компаний “Просвещение” разработала первого в России цифрового помощника с применением отечественных технологий искусственного интеллекта, который призван способствовать обучению детей русскому языку. Он называется “Мирон”, — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Директор компании «Просвещение» Михаил Кожевников сообщил, что цифровой помощник «Мирон» разработан с использованием отечественной языковой модели и оснащен специальными ограничениями. Они не позволяют давать опасные советы и учитывают психолингвистические особенности учащихся.
Кожевников отметил, что «Мирон» способен принимать задания, представленные в текстовом формате, в виде голосовых сообщений или фотографий. Цифровой помощник упрощает понимание сложных тем, оказывает поддержку учащимся, способствует развитию самостоятельности, отмечает достижения школьников и стимулирует их к дальнейшим учебным успехам.
По словам директора, «Мирон» не является заменой учителю, а служит дополнительным инструментом для разъяснения материала, изученного на уроках, и повышения мотивации учащихся. В рамках апробации проекта в 2024—2025 учебном году участие приняли приблизительно две тысячи школьников и педагогов.
В России продолжается тренд на цифровизацию учебного процесса. Ранее стало известно, что образовательным пространством «Сферум» в мессенджере MAX пользуются более 10 миллионов педагогов, учеников и их родителей.
«Сферум» предлагает широкий набор инструментов для учебы и коммуникации. В нем есть чаты, видеозвонки и даже интерактивная доска. Также в «Сферуме» доступны учебные материалы ФГИС «Моя школа» и сервис «Справка в школу» для отправки заявлений.