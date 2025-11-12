Овечкин оформил 901-й гол в НХЛ в матче против «Каролины»

Александр Овечкин оформил 901-й гол в карьере в НХЛ, забросив шайбу в пустые ворота в матче против «Каролины Харрикейнз». «Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил со счётом 4:1. Российский форвард также отметился голевой передачей, доведя свой личный показатель результативности в сезоне до 12 очков.