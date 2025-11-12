Овечкин оформил 901-й гол в НХЛ в матче против «Каролины»

Гол Овечкина в ворота «Каролины». Видео © X / Washington Capitals.
Помимо Овечкина вклад в победу «Вашингтона» внесли Брэндон Дьюхейм, Дилан Строум и Джейкоб Чикран, также отличившиеся заброшенными шайбами. Единственный гол «Каролины» на счету Николая Элерса.
Российские хоккеисты в составе «Каролины» Андрей Свечников и Александр Никишин в этом матче результативными действиями не отметились.
А свой юбилейный 900-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ Ови оформил в ворота «Сент-Луиса». Результативную передачу на российского форварда отдал Джейкоб Чикран.
