Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске охранник получил ожоги на пожаре в мебельном цеху

Площадь пожара составила свыше тысячи метров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске охранник пострадал на пожаре в трехэтажном офисном здании. ЧП случилось утром 12 ноября на улице Тургенева, 261.

— Горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар начался в офисном здании, через 4 минуты первые расчеты были на месте. Три часа пожарные боролись с огнем и локализовали открытое горение, общая площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.

На месте работали 69 человек и 22 единицы, тушение координировали с помощью беспилотника МЧС.