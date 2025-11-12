В Новосибирске охранник получил ожоги на пожаре в мебельном цеху

В Новосибирске охранник пострадал на пожаре в трехэтажном офисном здании. ЧП случилось утром 12 ноября на улице Тургенева, 261.
— Горели помещения по производству мебели на третьем этаже. Огонь распространился и на кровлю здания. Охранник получил незначительные ожоги рук, от госпитализации отказался, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар начался в офисном здании, через 4 минуты первые расчеты были на месте. Три часа пожарные боролись с огнем и локализовали открытое горение, общая площадь пожара составила более тысячи квадратных метров.
На месте работали 69 человек и 22 единицы, тушение координировали с помощью беспилотника МЧС.