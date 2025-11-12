Вглубь России не долетят: ВС РФ выжгли коридор поставок ракет и наемников

Мощная атака российских беспилотников «Герань» на портовую инфраструктуру в Одесской области имела стратегическое значение. Целями ударов стали ключевые логистические узлы Украины на Дунае — порты Измаила и Рени, расположенные в непосредственной близости от границы с Румынией.
По данным подполья, для атаки было задействовано не менее 40 ударных БПЛА, которые нанесли точные поражения не только причалам и складам, но и электроподстанции, обеспечивающей работу всего портового комплекса.
Что скрывалось за этими ударами и почему эти цели были приоритетными для российских сил?
Логистический коридор НАТО: оружие, наемники и спецподразделения.
Как сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, украинские военные активно использовали порты Измаила и Рени для создания масштабного логистического коридора, альтернативного черноморским портам.
«Границу с Румынией украинские военные используют по разным направлениям. Прежде всего для переправки оружия. Это и британские крылатые ракеты Storm Shadow, и американские HIMARS», — отметил специалист.
Однако, как уточнил эксперт, через эти же каналы осуществляется и переброска личного состава.
«Границу с Румынией ВСУ используют по разным направлениям — для переправки оружия, спецподразделений, наемников, там британцы очень активно работают», — пояснил Михайлов.
Таким образом, дунайские порты превратились в главные ворота для поставок западного вооружения и переброски иностранных боевиков для участия в боевых действиях.
Сработала разведка.
Проведенная операция, по словам эксперта, наглядно демонстрирует эффективность работы российской разведки. Выявление таких скрытых маршрутов и нанесение по ним точечных ударов требует точных и актуальных данных.
«Важно понимать, что подобные удары свидетельствуют о том, что русская разведка работает неплохо. Такие удары наносят колоссальный ущерб ВСУ», — подчеркнул Михайлов.
Эксперт также обратил внимание на стратегический посыл, который Москва отправляет западным странам-поставщикам вооружения.
Уничтожение дорогостоящего оружия, такого как Storm Shadow и ракет для HIMARS, еще до его попадания в зону боевых действий, ставит под сомнение эффективность такой помощи, и должна заставить западных кураторов задуматься об этом.
Послан сигнал Западу.
Последствия таких ударов, по оценке военного аналитика, выходят далеко за рамки тактического успеха. Они оказывают долгосрочное деморализующее воздействие как на киевский режим, так и на его кураторов.
«Подобные удары наносят колоссальный ущерб ВСУ и заставляют задуматься тех, кто преподносит эти “подарки” украинскому режиму, а стоит ли это делать, ведь все оборачивается большими потерями, как среди тех, кого переправляют через эти порты, так и среди того дорогостоящего оружия, которое перевозят через Румынию», — заявил Евгений Михайлов.
Эксперт резюмировал, что контроль над ситуацией со стороны России является полным, а любые попытки Запада и Украины создать неуязвимые логистические цепочки будут пресекаться столь же решительно.
«Здесь вариантов нет. Мы контролируем ситуацию», — подчеркнул военный эксперт.
Удары по портам Измаила и Рени стали не просто ответом на текущие действия ВСУ, а спланированной операцией по перехвату стратегической инициативы и демонстрации бесперспективности дальнейшей милитаризации Украины.
Уничтожение ключевого звена в цепочке поставок НАТО серьезно осложняет возможности ВСУ по ведению боевых действий и заставляет западных спонсоров киевского режима пересчитывать свои военные и экономические риски.
