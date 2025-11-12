Мужчин избивали, женщин оскорбляли: в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти к россиянам

Согласно исследованию, в 2024 году жертвами 67% подобных преступлений стали этнические финны (987 инцидентов). При этом на долю граждан России пришлось 3% от общего числа (46 случаев). Эта цифра показывает рост на 18% по сравнению с показателями 2023 года. В группу наиболее частых мишеней также вошли уроженцы Эстонии и лица, родившиеся на территории бывшего СССР.