Граждане России оказались на втором месте после самих финнов по количеству преступлений на почве этнической и национальной ненависти в Финляндии. Такие данные приводит в своем новом отчете Полицейский профессиональный колледж из Тампере.
Согласно исследованию, в 2024 году жертвами 67% подобных преступлений стали этнические финны (987 инцидентов). При этом на долю граждан России пришлось 3% от общего числа (46 случаев). Эта цифра показывает рост на 18% по сравнению с показателями 2023 года. В группу наиболее частых мишеней также вошли уроженцы Эстонии и лица, родившиеся на территории бывшего СССР.
Авторы доклада отметили разнонаправленную динамику: если количество нападений на эстонцев и украинцев за год сократилось, то в отношении россиян оно, напротив, возросло. Основным мотивом для всех этих преступлений служила этническая или национальная принадлежность жертвы, хотя поводом для агрессии также могли стать религия, пол или сексуальная ориентация.
Большинство инцидентов, как следует из отчета, происходило в публичных пространствах — на улицах, дорогах и городских площадях. При этом характер преступлений различался в зависимости от пола жертвы. Мужчины, составлявшие 60% от всех пострадавших, чаще подвергались избиениям. Для женщин, на чью долю пришлось 40% случаев, наиболее распространенным преступлением стала клевета.
В общей сложности за 2024 год полиция зарегистрировала 1223 заявления о подозрениях в преступлениях на почве ненависти, связанных с происхождением. В большинстве эпизодов агрессия исходила от представителей этнического большинства. Наиболее частыми видами правонарушений были вербальные оскорбления, угрозы и преследование.
Прежде официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад подталкивает Хельсинки к тотальной конфронтации с Москвой. По мнению дипломата, эти действия буквально подрывают национальную безопасность Финляндии.
Глава МИД России Сергей Лавров также высказался о набирающей обороты русофобии в Европе. Истерия там достигла уже впечатляющих масштабов, и Лавров связал происходящее с идеями реваншизма — исторической обидой за поражение в Великой Отечественной войне (и Второй Мировой). Европейцы, особенно финны, очень хотят отомстить.