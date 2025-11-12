Депутат Постников: проверка по делу о нападении собак на пермяка продолжается

Как следует из ответа прокуратуры, ранее вынесенные постановления о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью были отменены. Для законного возбуждения дела по этой статье требуется заключение судебно-медицинской экспертизы. Такая комплексная экспертиза назначена 1 октября, и на данный момент ее проведение не завершено.