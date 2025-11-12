Суд вынес приговор россиянину за комментарий о теракте в «Крокусе»

Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, мужчина оставил сообщение в новостном канале под постом, предлагавшим подписчикам высказать мнение об организаторах нападения. В своём комментарии он использовал уничижительный синоним слова «русские», что было расценено как распространение экстремистских материалов.