Кишечную палочку обнаружили в твороге и творожной массе приморского производителя

Сотрудники Приморского филиала Россельхознадзора ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружили опасные бактерии в молочной продукции местного производителя, сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалистами Приморского филиала молочная продукция проверена на соответствие по трём микробиологическим показателям — золотистый стафилококк, сальмонеллу и бактерии группы кишечных палочек. Пробы исследованы в соответствии с требованиями техническим регламентов “О безопасности пищевой продукции”, “О безопасности молока и молочной продукции”. В результате в твороге и творожной массе обнаружены бактерии группы кишечных палочек», — говорится в сообщении.
По словам экспертов, заражение продукции бактериями могло произойти на этапе производства.
Всего с начала 2025 года специалисты центра провели более тысячи исследований 138 проб творога. Из них кишечную палочку обнаружили три раза в продукции одного и того же производителя.
Напомним, что недавно в варенце, ряженке и простокваше приморского производителя специалисты Россельхознадзора обнаружили плесень и дрожжи.