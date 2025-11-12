Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счета растут: новосибирских владельцев элитных авто обложили налогом на 16% больше

Налоги на люксовые автомобили в Новосибирской области выросли на 16 процентов.

Источник: Сиб.фм

Налоги на люксовые автомобили в Новосибирской области выросли на 16 процентов.

По итогам 2024 года в Новосибирской области было начислено 76,5 миллионов рублей налогов на премиальные автомобили стоимостью. В этот сегмент входят машины, стоимость которых стартует от 10 миллионов рублей. Сумма налога оказалась на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе консалтингового агентства FinExpertiza.

Новосибирская область вошла в первую десятку субъектов России по числу зарегистрированных в регионе люксовых машин. Эксперты связывают общее увеличение таких авто с тем, что у потенциальных их покупателей выросли доходы, перечень доступных комплектаций постоянно растет, а также появляются новые бренды, например, китайские.