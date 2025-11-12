Счета растут: новосибирских владельцев элитных авто обложили налогом на 16% больше

Налоги на люксовые автомобили в Новосибирской области выросли на 16 процентов.
По итогам 2024 года в Новосибирской области было начислено 76,5 миллионов рублей налогов на премиальные автомобили стоимостью. В этот сегмент входят машины, стоимость которых стартует от 10 миллионов рублей. Сумма налога оказалась на 16% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе консалтингового агентства FinExpertiza.
Новосибирская область вошла в первую десятку субъектов России по числу зарегистрированных в регионе люксовых машин. Эксперты связывают общее увеличение таких авто с тем, что у потенциальных их покупателей выросли доходы, перечень доступных комплектаций постоянно растет, а также появляются новые бренды, например, китайские.