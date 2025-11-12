195 домов в Новосибирске остались без отопления из-за плановых и аварийных отключений

В Новосибирске зафиксированы массовые отключения теплоснабжения в жилом секторе. Согласно данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, без отопления остались 195 многоквартирных домов. При этом большая часть отключений носит плановый характер, и их завершение запланировано в течение сегодняшнего дня, 12 ноября.
Параллельно коммунальные бригады работают над ликвидацией последствий аварийных ситуаций, которые оставили без тепла 13 жилых зданий в Октябрьском и Дзержинском районах города.
Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что с 11 по 25 ноября в зоне ответственности Новосибирской ТЭЦ-2 пройдёт необычная операция: тепловые сети проверят с помощью органического красителя.