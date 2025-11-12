Судмедэксперт Аулов рассказал, почему не нашли тел Усольцевых в тайге

Тела Усольцевых пока не обнаружили в тайге, так как их могли съесть животные, либо же семья куда-то ушла. Об этом aif.ru заявил судмедэксперт, полковник медицинской службы МО РФ в запасе Александр Аулов.
«Тут может быть несколько вариантов. Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию. Третий вариант — они не погибли и куда-то ушли», — сказал Аулов.
Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября после прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае. Спустя почти полтора месяца с начала поисков не было найдено почти никаких следов пропавших.
Основная версия исчезновения семьи Усольцевых остается прежней — несчастный случай, подчеркнули в Следственном комитете.