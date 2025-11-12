Судмедэксперт Аулов рассказал, почему не нашли тел Усольцевых в тайге

«Тут может быть несколько вариантов. Либо их укрыло где-то снегом, они замерзли, но к весне оттают. Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию. Третий вариант — они не погибли и куда-то ушли», — сказал Аулов.