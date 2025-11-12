Юрист Ноженко рассказала, почему нужно проверить пенсионную выписку в ноябре

Гражданам России в ноябре нужно проверить выписку из индивидуального лицевого счета (пенсионную выписку). Об этом рассказала юрист Екатерина Ноженко.
По ее словам, каждому человеку важно проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся все основные данные, которые влияют на размер пенсии. Там отображается размер индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, нестраховые периоды, влияющие на размер пенсии.
— Если не все данные отображены или размер учтенных взносов не соответствует уплаченным, то следует подать заявление о корректировке сведений, — сообщила специалист в беседе с агентством «Прайм».
После этого выплату могут увеличить, также россиянин сможет получить недополученную пенсию, добавила юрист.
Лидер партии СРЗП Сергей Миронов выразил обеспокоенность ситуацией с индексированием пенсий в стране. Он отметил существенное отставание роста пенсий от темпов инфляции. По данным Соцфонда России, средний размер социальных пенсий на октябрь 2025 года составляет 15 514 рублей, это немного превышает установленную государством минимальную пенсию.