Юрист Ноженко рассказала, почему нужно проверить пенсионную выписку в ноябре

По ее словам, каждому человеку важно проверять выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся все основные данные, которые влияют на размер пенсии. Там отображается размер индивидуального пенсионного коэффициента, общий страховой стаж, нестраховые периоды, влияющие на размер пенсии.