Российский актер объяснил, какие советские фильмы стоит показывать молодежи

Актер Иван Охлобыстин предложил составить список фильмов, которые должны быть обязательными к просмотру для подростков. В разговоре с «ТАСС» он отметил, что молодежи важно знакомиться с лучшими работами советских режиссеров.
Он назвал среди таких фильмов «Андрея Рублева» и «Сталкера» Андрея Тарковского, «Неоконченную пьесу для механического пианино» Никиты Михалкова, а также «Того самого Мюнхгаузена» и «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Кроме того, в список вошла эпическая «Война и мир» Сергея Бондарчука.
По словам Охлобыстина, подобные картины помогают понять историю и культуру страны. Он добавил, что однажды сам сделал похожую подборку для своих детей: забрал у них смартфоны и загрузил туда классику — от старых постановок Малого театра 1930-х годов до зарубежных фильмов 1990-х. Актер отметил, что дети с интересом всё это посмотрели.
