Российский актер объяснил, какие советские фильмы стоит показывать молодежи

По словам Охлобыстина, подобные картины помогают понять историю и культуру страны. Он добавил, что однажды сам сделал похожую подборку для своих детей: забрал у них смартфоны и загрузил туда классику — от старых постановок Малого театра 1930-х годов до зарубежных фильмов 1990-х. Актер отметил, что дети с интересом всё это посмотрели.