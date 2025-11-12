Банки ограничили выдачу наличных в банкоматах: сколько можно снять

Одним из ключевых изменений стало то, что теперь максимальные суммы, которые можно снять за один день, зависят от типа банковской карты владельца. То есть, в зависимости от уровня карты — обычной, премиальной или другой — лимиты могут значительно различаться, начинаясь от десятков тысяч рублей и доходя до нескольких сотен тысяч. Такой подход позволяет банкам более гибко регулировать возможности клиента и учитывать риски, связанные с его карточкой.