Банки ограничили выдачу наличных в банкоматах: сколько можно снять

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян, сообщает ИА DEITA.RU.
Одним из ключевых изменений стало то, что теперь максимальные суммы, которые можно снять за один день, зависят от типа банковской карты владельца. То есть, в зависимости от уровня карты — обычной, премиальной или другой — лимиты могут значительно различаться, начинаясь от десятков тысяч рублей и доходя до нескольких сотен тысяч. Такой подход позволяет банкам более гибко регулировать возможности клиента и учитывать риски, связанные с его карточкой.
Помимо дневных лимитов, существует также система месячных ограничений. Обычно они составляют от 1 до 3 миллионов рублей, однако для владельцев премиальных карт эти суммы могут быть значительно выше. Эти меры призваны обеспечить сбалансированную разгрузку банка и защиту клиентов от мошеннических действий, особенно при потенциальных угрозах.
Хачатурян отметил, что все эти нововведения имеют главную цель — повысить уровень безопасности клиентов и снизить риски мошенничества. В случае, если банк заподозрит, что клиент действует под давлением злоумышленников, он имеет право временно ограничить суточную выдачу наличных.
В таких случаях лимит может быть снижен до 50 тысяч рублей, а действие этого ограничения продлится два суток. Это делается для того, чтобы предотвратить возможное преступное вмешательство и обеспечить безопасность клиента.
В более сложных ситуациях, если данные клиента попали в специальную базу Центрального Банка как связанные с мошенническими или подозрительными действиями, банк может установить постоянное ограничение — максимум 100 тысяч рублей в день. Эти меры позволяют контролировать риски, связанные с незаконными операциями и защищать клиентов от финансовых потерь.