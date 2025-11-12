Ричмонд
На охрану недостроенных станций омского метро выделили 3,4 миллиона рублей

Охранники будут дежурить на объектах с 1 января по 31 июля 2026 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске выбрали компанию, которая в 2026 году будет охранять две недостроенные станции метрополитена — «Кристалл» и «Заречную».

Контракт с подрядчиком заключило Управление заказчика по строительству транспортных объектов и технических сооружений. Исполнителем работ стало ООО Частная охранная организация «Азимут 69». Согласно данным сервиса Rusprofile, компания зарегистрирована в Твери и с 2016 года занимается частной охранной деятельностью.

По условиям контракта, охранники будут дежурить на объектах с 1 января по 31 июля 2026 года. На каждой станции круглосуточно будут находиться по два сотрудника охраны. Они обеспечат пропускной режим и контроль доступа на территорию объектов.

Стоимость контракта составила 3,4 млн рублей, при начальной цене в 4 млн. Это был повторный аукцион — ранее власти пытались заключить договор на весь 2026 год за 6 млн рублей, однако тогда подрядчика найти не удалось.