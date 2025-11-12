Диетолог Кованова рассказала, чем можно заменить кофе

Людям, имеющим ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердца или желудка, но не представляющим жизнь без кофе, можно заменить этот напиток на кофе без кофеина или цикорий. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.