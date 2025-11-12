Диетолог Кованова рассказала, чем можно заменить кофе

Людям, имеющим ряд проблем со здоровьем, включая болезни сердца или желудка, но не представляющим жизнь без кофе, можно заменить этот напиток на кофе без кофеина или цикорий. Об этом aif.ru заявила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Кофе можно заменить на кофе без кофеина (декаф) или цикорий», — отметила Кованова.
Декаф — это кофе, из которого удалена большая часть кофеина, в нем остается около 1−3% от исходного уровня. Цикорий также не содержит в себе кофеина.
Декаф подойдет людям, чувствительным к кофеину, испытывающим нервозность или бессонницу. Он может быть полезен также тем, кто страдает от повышенного давления, декаф снизит влияние на сердечно-сосудистую систему.
Также Кованова добавила, что если проблема не в здоровье, а во вкусе кофе, то можно рассматривать другие сорта кофе.
«По последним исследованиям, людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией, сердечной недостаточностью разрешено пить не больше двух чашек кофе в день», — констатировала она.
