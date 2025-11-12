Губернатор оценил успехи трансплантологии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин посетил отделение трансплантологии краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
С 2022 года здесь проводят пересадку почек, а с 2023 года — печени. Всего за четыре года выполнено 34 успешные операции, из которых 30 — пересадка почек.
Губернатор отметил, что сотрудники отделения оказывают высокотехнологичную помощь круглосуточно и поблагодарил врачей за полную отдачу. В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что более 450 жителей края постоянно находятся на диализе, для чего ежедневно работают 25 аппаратов. Диализ продлевает жизнь, но серьёзно ограничивает её качество.
Пациенты после трансплантации рассказали о проблемах с транспортировкой до диализных центров и нехваткой специализированных лекарств в поликлиниках по месту жительства. Дмитрий Демешин взял эти вопросы под контроль и подчеркнул необходимость развития сети диализных центров и усиления поддержки пациентов в отдалённых районах края.
Главный врач больницы Андрей Субботин сообщил, что отделение требует дооснащения современным оборудованием на 32 млн рублей, а на работу координации донорства ежегодно потребуется около 16 млн рублей. Губернатор пообещал поддержку, отметив, что речь идёт о здоровье и качестве жизни жителей Хабаровского края.
Во время визита Дмитрий Демешин также осмотрел отделение компьютерной томографии, кабинет ЭКГ, рентгеноперационную, отделение анестезиологии-реанимации и приёмное отделение, а также оценил ремонт поликлиники и готовность водно-оздоровительного корпуса для реабилитации участников СВО.