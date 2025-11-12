Выживаемость онкопациентов в российском регионе неожиданно выросла

В Курганской области зафиксирован резкий рост доли пациентов, живущих пять и более лет после постановки онкологического диагноза. По данным Минздрава России, всего за месяц — с февраля по март 2025 года — показатель почти удвоился.
Если в феврале выживаемость составляла 33,8%, то уже в марте она поднялась до 62,2%. К октябрю этот показатель вырос до 65,9%, что лишь немного ниже среднего уровня по стране — 67,9%, передает URA.RU.
Минздрав отмечает, что показатель рассчитывается как доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением и проживших пять и более лет с момента постановки диагноза, от общего числа наблюдаемых больных с тем же диагнозом.
Причины столь резкого улучшения статистики не уточняются, однако динамика показателя за один месяц выглядит аномальной на фоне общей стабильности аналогичных данных по другим регионам.
