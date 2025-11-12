Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о симптомах пневмонии: вот чего нужно опасаться

Роспотребнадзор назвал кашель, озноб и потливость симптомами пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Признаками пневмонии могут служить: кашель, рост температуры, проблемы с дыханием, озноб, усиленное потоотделение и снижение общего тонуса организма. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре, чьи слова передает РИА Новости.

«Пневмония — это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов», — напомнили в ведомстве.

Согласно данным пресс-службы, пневмония является основным осложнением гриппа у взрослых — это 80% от всех случаев. Кроме того, она может выступать как самостоятельное заболевание, так и быть следствием кори, коклюша или коронавируса.

Представители пресс-службы также подчеркнули, что лучший способ предотвратить пневмонию — вовремя сделать прививки от кори, коклюша, гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций.

Ранее доктор Александр Мясников отметил, что аспирин — самое опасное лекарство для россиян.