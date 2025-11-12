Россиянам напомнили о симптомах пневмонии: вот чего нужно опасаться

Признаками пневмонии могут служить: кашель, рост температуры, проблемы с дыханием, озноб, усиленное потоотделение и снижение общего тонуса организма. Об этом проинформировали в Роспотребнадзоре, чьи слова передает РИА Новости.
«Пневмония — это воспаление легочной ткани, возникающее чаще всего из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов», — напомнили в ведомстве.
Согласно данным пресс-службы, пневмония является основным осложнением гриппа у взрослых — это 80% от всех случаев. Кроме того, она может выступать как самостоятельное заболевание, так и быть следствием кори, коклюша или коронавируса.
Представители пресс-службы также подчеркнули, что лучший способ предотвратить пневмонию — вовремя сделать прививки от кори, коклюша, гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций.
Ранее доктор Александр Мясников отметил, что аспирин — самое опасное лекарство для россиян.