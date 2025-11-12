Исполнила мечту и умерла: акушеры оценили историю родившей в 65 лет

«В среднем после 42 лет количество и качество яйцеклеток у женщин резко идет на спад. Мужчин это тоже касается, после 42−44 лет качество сперматозоидов резко снижается. Но у мужчин сперматозоидов миллионы, поэтому всегда рембриолог найдет один сперматозоид, которым можно оплодотворить яйцеклетку и после этого подсадить эмбрион. А у женщин яйцеклетки — гораздо более штучный товар», — пояснил врач.