Исполнила мечту и умерла: акушеры оценили историю родившей в 65 лет

В украинском Чернигове на 81-м году жизни умерла Валентина Подвербная, вошедшая в историю как старейшая роженица страны. Ее имя стало символом торжества современной медицины и одновременно — предостережением для тех, кто решается на позднее материнство.
Ее жизнь после рождения дочери в 65 лет оказалась полна испытаний, закончившихся судом, лишением родительских прав и одинокой смертью.
Что же стоит за такими экстраординарными случаями? С какими рисками сталкиваются женщины, решившиеся на такой шаг? И к каким последствиям, помимо медицинских, это может привести?
Чудо вопреки природе.
История Валентины Подвербной — это история колоссального материнского желания. После двух неудачных браков она так и не смогла забеременеть естественным путем.
Единственным шансом для нее стало экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Однако на дорогостоящую процедуру женщине пришлось копить около 10 лет. И лишь с третьей попытки ей удалось забеременеть.
«Возникновение таких поздних беременностей стало возможно с появлением вспомогательных репродуктивных технологий», — подтвердил в беседе с aif.ru акушер-гинеколог, заместитель главврача роддома № 10 Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Евгений Михайлин.
Врач пояснил, что репродуктивный период многих женщин имеет важные особенности.
«В среднем после 42 лет количество и качество яйцеклеток у женщин резко идет на спад. Мужчин это тоже касается, после 42−44 лет качество сперматозоидов резко снижается. Но у мужчин сперматозоидов миллионы, поэтому всегда рембриолог найдет один сперматозоид, которым можно оплодотворить яйцеклетку и после этого подсадить эмбрион. А у женщин яйцеклетки — гораздо более штучный товар», — пояснил врач.
Михайлин отметил, что для оплодотворения женщины могли быть использованы донорские яйцеклетки.
Цена чуда и риски.
Однако медицина, способная преодолеть бесплодие, не может отменить биологический возраст организма. Беременность и роды в 65 лет — это огромная нагрузка, сопряженная с серьезными угрозами.
«Нет определенного предельного возраста для рождения детей. Хотя всему есть предел. Разумеется, с помощью искусственных технологий можно выносить ребенка. Другое дело, что, помимо ухудшения качества яйцеклеток, мы все не здоровеем с возрастом. Накапливаются общие заболевания, соматические, гинекологические. Поэтому у возрастных женщин чаще возникают так называемые большие акушерские синдромы. Это плацентарная недостаточность, преэклампсия, преждевременные роды, анемия», — отметил Евгений Михайлин.
Не менее серьезные риски возникают и для здоровья ребенка. Как рассказала aif.ru акушер-гинеколог Анастасия Дергачева, возраст матери напрямую влияет на вероятность генетических патологий у плода.
«Чем старше женщина, тем больше у нее появляется хронических сопутствующих заболеваний, и таким образом повышаются риски различных осложнений, например, риски невынашивания, риски хромосомных патологий у плода, в том числе синдром Дауна, синдром Патау и синдром Эдвардса», — отметила врач.
К счастью, дочь Валентины Подвербной, Анна, родилась без серьезных генетических отклонений. Но на этом испытания для девочки не закончились.
Испытание одиночеством, скандал, суд и послеродовая депрессия.
История Валентины Подвербной связана не только с медицинским чудом, но и с разгоревшимся на этой почве скандалом.
Когда ее дочери Анне исполнилось 12 лет, девочка пожаловалась в социальных сетях на небрежное отношение со стороны пожилой матери. Женщина, по ее словам, царапала ребенка и сдирала с нее одежду.
В октябре 2023 года суд лишил Подвербную родительских прав, а Анну передали другой семье. Интересно, что девочка, несмотря на это, продолжала общаться с мамой.
Что же могло толкнуть женщину, десятилетиями мечтавшую о ребенке, на жестокое обращение с ним? Врачи не исключают, что причиной могло стать тяжелое психологическое состояние.
«По поводу психологических патологий, здесь есть повышенный риск послеродовой депрессии. Также с возрастом повышается вероятность деменции, повышается вероятность расстройств памяти, внимания и других когнитивных функций у женщины. И, естественно, это тоже откладывает отпечаток на воспитании ребенка, на способность за ним ухаживать и так далее», — отметила Анастасия Дергачева.
Врач добавила, что мощное влияние оказывает и социальный фактор, «когда кто-то осуждает этих женщин или в открытую называет маму бабушкой».
Кроме того, дочь пожилой украинки могла столкнуться с насмешками и в школе, что лишь усугубляло и без того сложную ситуацию в семье.
Счастье сменилось трагедией.
Жизнь Валентины Подвербной оборвалась трагично и одиноко. Именно 14-летняя Анна первой узнала о смерти матери, когда пришла к ней в гости, а женщина не открыла дверь.
Уточняется, что женщина скончалась в результате естественных причин.
История вызвала огромный резонанс в соцсетях. Миллионы просмотров, сотни тысяч комментариев. Современные репродуктивные технологии дарят надежду там, где ее раньше не было. Но не гарантируют абсолютного счастья.