В Хабаровском крае установят обязательную отработку для молодых медиков

Минздрав России определит перечень специальностей, для которых будет действовать программа, а также конкретный срок наставничества в зависимости от направления работы и региона. В период наставничества молодые специалисты будут работать по основному месту службы в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС. Выпускники, обучавшиеся по целевым договорам, будут направлены в организации согласно условиям этих договоров.