В Хабаровском крае установят обязательную отработку для молодых медиков

Выпускники медвуза и колледжей будут работать под наставником в государственных учреждениях.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае с 1 марта 2026 года начнёт действовать федеральный закон, который обязывает выпускников медицинских вузов и колледжей проходить наставничество в муниципальных и государственных медицинских организациях. Срок работы под руководством наставника не должен превышать три года, — сообщает Интерфакс.

Минздрав России определит перечень специальностей, для которых будет действовать программа, а также конкретный срок наставничества в зависимости от направления работы и региона. В период наставничества молодые специалисты будут работать по основному месту службы в медицинских организациях, участвующих в системе ОМС. Выпускники, обучавшиеся по целевым договорам, будут направлены в организации согласно условиям этих договоров.

После завершения наставничества выпускники пройдут периодическую аккредитацию. Те, кто не выполнит требования программы, будут обязаны повторно пройти первичную аккредитацию.

Закон также регулирует вопросы целевого образования: при нарушении обязательств одной из сторон договора будет начислена компенсация за обучение и штраф в двойном размере. Все обучающиеся в ординатуре обязаны заключить такие договоры.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что цель закона — обеспечить качественную медицинскую помощь, особенно в сельских и отдалённых районах, где ощущается нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Он подчеркнул, что для молодых специалистов важно предоставление жилья на местах работы.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

