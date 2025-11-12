В аварии на Крымском мосту пострадали двое детей, за их жизнь борются врачи

Детей, пострадавших в аварии на Крымском мосту, госпитализировали в больницу Симферополя. Об этом сообщают наши коллеги из КП-Крым.
ДТП произошло вечером 8 ноября, когда водитель за рулем Mercedes решил обогнать пассажирский автобус «Краснодар — Севастополь». Мужчина не справился с управлением, после чего машина врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась.
По словам очевидцев, находившихся в салоне детей буквально выбросило из автомобиля. Обоих в тяжелом состоянии доставили сначала в одну больницу, а потом перевели в другую.
— На данный момент состояние мальчика 2015 года рождения оценивается как тяжелое, состояние девочки 2013 года рождения — средней степени тяжести, — сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава.
