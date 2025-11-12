Сибиряки обсудили, где стоит искать пропавшую семью Усольцевых

«Может надо искать в противоположной стороне, где зафиксировали сигнал от телефона? Может они заблудились и пошли в том направлении?», — предполагает Ольга Д.
Некоторые читатели обратили внимание, что поиски начались слишком поздно, из-за чего шансов на успешный исход оказалось мало.
«Еще бы через неделю начали искать, нашли может. Через 3 дня начали при такой погоде с ребенком. Провалились и лежат в ущелье, весной найдут. Очень жаль девочку — такой смертью, мучались наверно от холода», — рассуждает Марина М.
Пользователи допускают вероятность, что загадка Усольцевых может остаться надолго или вообще не будет разгадана.
«Про Лыковых сколько лет никто не знал, что живут в тайге такие. Пока случайно не на поролись на них. Тайга большая и затеряться в ней легко. Сейчас все успокоятся, и искать не будут и он спокойно перейдет границу», — ожидает Татьяна Р.
Впрочем, набирающая популярность версия о побеге семьи за границу многими также воспринимается со скепсисом.
«Версия об имитации ухода в тайгу, чтобы сбежать за границу, достойна пера Агаты Кристи… и не более того», — замечает Владимир Ц.
Напомним, семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время короткого похода. Поиски, продолжающиеся с того времени, пока не дали результатов. Несмотря на множество версий, обсуждаемых в СМИ, следствие рассматривает произошедшее как несчастный случай, хотя есть и другие.