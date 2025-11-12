Звонки заменили песнями о семье и Родине в нижегородских школах в ноябре

В частности, в школе № 7 города Богородска для учеников 6-го класса прошёл открытый урок, на котором ребята вместе с классным руководителем Ольгой Мальяновой вспомнили мелодии, звучавшие на переменах в течение года. Учитель представила «Музыкальный календарь», после чего школьники приняли участие в квизе «Угадай мелодию». Шестиклассник Егор Лубский признался, что ему было интересно угадывать знакомые мелодии. Особенно ему запомнилась композиция «Мы едины! Непобедимые!», которая, по его словам, действительно объединяет всех. Он также отметил, что в Нижегородской области живут представители более 100 национальностей, и важно сохранять терпимость и уважение друг к другу. Национальный проект «Молодёжь и дети» реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.