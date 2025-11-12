Москва поможет в развитии инженерного образования в Хабаровском крае

Уже в текущем году в 11 городах Дальнего Востока, включая и Хабаровск, состоятся различные интенсивы, которые включают профориентационные и научно-популярные лекции, а также физико-математические игры. Вести их будут в очном формате преподаватели МФТИ, которые расскажут школьникам о научной или инженерной карьере и о том, как побеждать на профильных олимпиадах. В Хабаровске интенсивы будут проходить с 4 по 5 декабря.