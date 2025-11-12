Москва поможет в развитии инженерного образования в Хабаровском крае

Договорённости между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Фондом развития Физтех-школ нашли своё отражение в новом проекте, который направлен на развитие инженерного образования в макрорегионе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году будет дан старт профильной олимпиаде для школьников, которая получила название «Дальневосточный Олимп».
По информации пресс-службы КРДВ, проект должен поспособствовать ранней профориентации и подготовке учащихся на базе лучших педагогических практик страны с участием экспертов Московского физико-технического института и ведущих профильных образовательных организаций нашей страны.
Олимпиада «Дальневосточный Олимп» предусматривает комплексную подготовку талантливых школьников 7−10 классов к итоговому соревнованию, а также станет базой для участия к другим подобным испытаниям по физике и математике.
— Мы хотим, чтобы сильные в физике и математике школьники Дальнего Востока видели для себя понятный маршрут: от первых олимпиадных побед до поступления в ведущие вузы страны и дальнейшей инженерной или научной карьеры. Олимпиада станет для них точкой входа в это большое профессиональное будущее, — отметил исполнительный директор Фонда Физтех-школ Андрей Богданов.
Уже в текущем году в 11 городах Дальнего Востока, включая и Хабаровск, состоятся различные интенсивы, которые включают профориентационные и научно-популярные лекции, а также физико-математические игры. Вести их будут в очном формате преподаватели МФТИ, которые расскажут школьникам о научной или инженерной карьере и о том, как побеждать на профильных олимпиадах. В Хабаровске интенсивы будут проходить с 4 по 5 декабря.
Помимо этого, в январе и феврале 2026 года преподаватели МФТИ в онлайн-формате проведут занятия по математике и физике — их объём составит порядка 40 академических часов. В качестве итогового испытания и проверки знаний в марте участники пройдут олимпиаду. На решение заданий школьникам будет отведено четыре часа.