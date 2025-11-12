Ричмонд
Прибалтика бьет рекорды по безработице: граждане уже год не могут найти работу

В Прибалтике выросла доля граждан, которые не могут найти работу год.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в странах Балтии зафиксирован самый высокий в ЕС рост числа людей, которые не могут трудоустроиться больше года. Об этом следует из данных Евростата.

Эстония продемонстрировала самый резкий рост долгосрочной безработицы в ЕС — показатель вырос на 0,5 пункта и достиг 1,8%. В Латвии дела также обстоят хуже: там уровень безработицы увеличился до 2,2% с 1,8%.

В Литве, третьей стране Балтии, число людей, не имеющих работы больше года, три года держится на уровне 2,3%. Тем не менее, по этому показателю Литва находится на шестом месте в Евросоюзе.

Пару месяцев назад сообщалось, что и в Германии возникла острая проблема безработицы. Так, в минувшем году расходы Берлина на выплату пособий по безработице установили новый рекорд, достигнув суммы почти в 47 млрд евро.

