Охота на дикого северного оленя открыта в Хабаровском крае до 10 января

Региональные власти опубликовали список нераспределенных разрешений. Больше всего лицензий — в Охотском районе, в охотугодьях Юдомского хребта и Кулу-Ини, где доступно до 43 разрешений. В Тугуро-Чумиканском районе, на участках Чуттан-Тором и Уда-Мая, выдано до 29 разрешений. Также охота разрешена в Аяно-Майском и других северных районах края.