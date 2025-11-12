Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охота на дикого северного оленя открыта в Хабаровском крае до 10 января

Опубликован список нераспределенных лицензий.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается сезон охоты на дикого северного оленя. Лицензии действуют до 10 января 2026 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Региональные власти опубликовали список нераспределенных разрешений. Больше всего лицензий — в Охотском районе, в охотугодьях Юдомского хребта и Кулу-Ини, где доступно до 43 разрешений. В Тугуро-Чумиканском районе, на участках Чуттан-Тором и Уда-Мая, выдано до 29 разрешений. Также охота разрешена в Аяно-Майском и других северных районах края.

Список нераспределенных лицензий опубликован на сайте. Охотникам напоминают о необходимости строго соблюдать правила и лимиты добычи.