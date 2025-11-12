Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что в России увеличилось число заболевших пневмонией

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что в стране растёт заболеваемость внебольничной пневмонией.

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что в стране растёт заболеваемость внебольничной пневмонией. Сейчас на каждые 100 тысяч человек приходится 629 случаев.

По словам специалиста, несмотря на рост числа заболевших, уровень смертности остаётся стабильным — около восьми случаев на 100 тысяч населения.

Авдеев отметил, что среди основных симптомов болезни — кашель и выделение мокроты. Однако при пневмонии могут появляться и более тревожные признаки, нехарактерные для обычных простуд: одышка, боль в груди при дыхании и кровохарканье.

12 ноября во всём мире отмечается День борьбы с пневмонией, цель которого — привлечь внимание к ранней диагностике и профилактике этого заболевания.

Читайте также: Выживаемость онкопациентов в российском регионе неожиданно выросла.