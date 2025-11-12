Мастерами спорта России стали восемь спортсменов Иркутской области

Соответствующий приказ утвердил министр спорта России Михаил Дегтярев. Мастерами спорта России по керлингу стали воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Полина Власенко и Елизавета Киселева. Спортсменки заняли второе место на чемпионате России по керлингу среди женских команд. Они тренируются под руководством Анны Трухиной, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Мастером спорта России по тяжелой атлетике стал Егор Сапега. Он одержал победу в весовой категории 89 кг на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона». В сумме двоеборья его результат составил 315 кг. Егор занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренера Евгения Шишлянникова.
Мастерами спорта России по хоккею с мячом стали Николай Иващенко, Евгений Легалин, Евгений Мартынов, Никита Матвиенко и Святослав Медянников. Они выполнили норматив на чемпионате России по хоккею с мячом. Кроме того, квалификационная категория «спортивный судья всероссийской категории» присвоена Дмитрию Жданову (альпинизм) и Алексею Дульцеву (дзюдо).