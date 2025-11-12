Мастерами спорта России стали восемь спортсменов Иркутской области

Мастером спорта России по тяжелой атлетике стал Егор Сапега. Он одержал победу в весовой категории 89 кг на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Железная лига Гераклиона». В сумме двоеборья его результат составил 315 кг. Егор занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у тренера Евгения Шишлянникова.