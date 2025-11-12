В Хабаровске пассажирка потеряла ногу в ДТП с автобусом и поездом

В Хабаровске пассажирка автобуса потеряла ногу в результате столкновения с поездом, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выяснилось, что водитель, не заметивший светофор и поезд, всего за две недели до аварии сбил пенсионерку, выехав на желтый свет. Работодатель тогда не отстранил его от работы.
Мужчина имеет 30-летний стаж и приехал в Хабаровск на заработки. Перед рейсом он прошёл предрейсовый осмотр и был допущен к управлению транспортом.
Суд не арестовал водителя, отца шестерых детей. Ему запрещено покидать дом ночью, пользоваться связью и управлять транспортным средством до завершения расследования.