В Хабаровске пассажирка потеряла ногу в ДТП с автобусом и поездом

Водитель ранее сбил пенсионерку, ему запретили управлять транспортом.

Источник: Соцсети

В Хабаровске пассажирка автобуса потеряла ногу в результате столкновения с поездом, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Выяснилось, что водитель, не заметивший светофор и поезд, всего за две недели до аварии сбил пенсионерку, выехав на желтый свет. Работодатель тогда не отстранил его от работы.

Мужчина имеет 30-летний стаж и приехал в Хабаровск на заработки. Перед рейсом он прошёл предрейсовый осмотр и был допущен к управлению транспортом.

Суд не арестовал водителя, отца шестерых детей. Ему запрещено покидать дом ночью, пользоваться связью и управлять транспортным средством до завершения расследования.