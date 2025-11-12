В ТОГУ вновь возникли проблемы с отоплением

Как отметили в вузе, это вынужденная мера необходима для завершения капитального ремонта одного из участков теплосетей, где снова произошла аварийная ситуация. Работы будут выполнять силами университета. Отключений горячей воды не планируется, учебный процесс прерываться не будет.