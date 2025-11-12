В ТОГУ вновь возникли проблемы с отоплением

Первое отключение произвели уже сегодня. Похолодало в учебных корпусах. Следующее ожидается в четверг — уже в общежитиях № 9 и 10.
Как отметили в вузе, это вынужденная мера необходима для завершения капитального ремонта одного из участков теплосетей, где снова произошла аварийная ситуация. Работы будут выполнять силами университета. Отключений горячей воды не планируется, учебный процесс прерываться не будет.
Напомним, ранее ректор университета Юрий Марфин сообщал, что ремонт на проблемном участке должны завершить 10 ноября. Но вновь случился форс-мажор — на границе с кампусом вышла из строя задвижка, принадлежащая городским тепловым сетям, возникла течь. Из-за этого пришлось приостановить работы.