«Третьеклассник стал жертвой нападок и издевательств»: Бастрыкин поручил доложить о ситуации в уфимской школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки из-за возможной травли третьеклассника в одной из школ Уфы. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поводом для вмешательства главы ведомства стала информация, распространившаяся в социальных сетях, о систематических издевательствах над школьником. По имеющимся данным, мальчик, недавно переведенный из другого класса, стал жертвой нападок и травли со стороны одноклассников. При этом родители ученика неоднократно обращались к администрации образовательного учреждения, однако мер к урегулированию конфликта принято не было.
Следком Башкирии начал процессуальная проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». Бастрыкин поручил руководителю республиканского СК Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о ее ходе проверки и всех установленных.
