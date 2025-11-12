«Третьеклассник стал жертвой нападок и издевательств»: Бастрыкин поручил доложить о ситуации в уфимской школе

Поводом для вмешательства главы ведомства стала информация, распространившаяся в социальных сетях, о систематических издевательствах над школьником. По имеющимся данным, мальчик, недавно переведенный из другого класса, стал жертвой нападок и травли со стороны одноклассников. При этом родители ученика неоднократно обращались к администрации образовательного учреждения, однако мер к урегулированию конфликта принято не было.