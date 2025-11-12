Где в Крыму чаще всего травмируются туристы

«Данные немного могут отличаться в зависимости от погоды, но плюс-минус в пределах статистической погрешности, они держатся одинаково на протяжении 10 лет работы нашей структуры. За 2025 год по горно-лесной зоне у нас 197 выездов, в которых чуть больше 260 человек получили нашу помощь. Из них были травмированные и просто заблудившиеся», — рассказал он.