Где в Крыму чаще всего травмируются туристы

«На сегодняшний день пальму первенства по ЧС в горно-лесной зоне у нас держит Аю-Даг и Алуштинский регион в целом. Демерджи, Ангарский перевал — это все входит в сферу деятельности нашего алуштинского отряда и там наибольшее количество ситуаций», — отметил он.
Второе место по количеству происшествий, по словам спасателя, занимают Бахчисарайский район и Судак.
«В Бахчисарайском — Большой каньон и пещерные города, в Судаке — Голицынская тропа, гора Сокол, мыс Меганом и Алчак», — обозначил специалист.
Он добавил, что на оборудованных тропах количество несчастных случаев меньше.
«Основную проблему создают те, кто приехал, честно говоря, отдыхать на пляже. Потом это им надоедает, и люди неподготовленные решают пойти в горы… В итоге происходят ЧС из-за их попустительства и легкомысленного отношения», — отметил замначальника «Крым-Спас».
При этом статистика показывает, что количество происшествий с туристами в горах и лесах полуострова находится на одном и том же уровне уже почти 10 лет.
«Данные немного могут отличаться в зависимости от погоды, но плюс-минус в пределах статистической погрешности, они держатся одинаково на протяжении 10 лет работы нашей структуры. За 2025 год по горно-лесной зоне у нас 197 выездов, в которых чуть больше 260 человек получили нашу помощь. Из них были травмированные и просто заблудившиеся», — рассказал он.
Чаще всего, по словам Мельникова, причиной вызова спасателей является потеря ориентации на местности.
«Не рассчитали время, “вывалились” в темный участок суток, незнание маршрута, отошли с тропы и, соответственно, потеряли ориентировку — это на сегодняшний день наиболее частая причина», — сказал заместитель начальника службы.
Есть и те, кто во время пеших прогулок в горах Крыма, получает травмы.
«От этого никуда не уйти, все-таки рельеф достаточно сложный в горах, особенно рано утром, когда лежит роса, скользкие поверхности после дождя или в тумане,» — разъяснил он.