Юрий Слюсарь: в Ростовской области отражена ночная атака вражеских беспилотников

В двух городах и одном районе Ростовской области были сбиты четыре БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 12 ноября в Ростовской области были сбиты беспилотники ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Минувшей ночью беспилотная атака отражена в Донецке, Новошахтинске и Каменском районе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что жители не пострадали, информация о последствиях на земле уточняется. Всего, по данным минобороны, над донским регионом было сбито четыре беспилотника.

Напомним, что ранее в Ростовской области в ночь на 11 ноября силами ПВО также была успешно отражена воздушная атака. Вражеские беспилотники были нейтрализованы в небе над Батайском и Мясниковским районом.

