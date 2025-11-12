В Черемховском районе открыли дорогу после реконструкции

В Черемховском районе завершили реконструкцию проблемного трехкилометрового участка дороги Голуметь — Новостройка. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, работы велись с 21 по 24 километр между поселками Инга и Чернушка-2.
Этот отрезок дороги, который местные жители называли «бойник», регулярно подтапливался во время паводков. После серьезного наводнения в 2019 году транспортное сообщение с рядом населенных пунктов было нарушено.
Для решения проблемы дорогу перенесли на новое место — в гору, подняв полотно на 6 метров и удалив его от реки. Теперь участок оборудован системой водоотвода, двумя водопропускными трубами, барьерными ограждениями и дорожными знаками. На работы из федерального бюджета было направлено 325,3 млн рублей.
— После паводка 2019 года была проведена большая работа по проектированию и восстановлению этого важного для жителей участка. Сегодня мы видим качественный результат: построено новое дорожное полотно с эффективной системой водоотвода, что гарантирует надежность и безопасность движения в любое время года, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
Отметим, что это последний дорожный объект, реализованный по программе восстановления Иркутской области после наводнений, утвержденной правительством РФ.
