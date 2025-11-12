Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании CoViD-19

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком, также известный как Ким Шмитц, в соцсети Х заявил, что Правительство США несёт ответственность за создание CoViD-19. Он добавил, что вирус обогатил американские компании и разрушил экономику и свободы людей.

«Вирус CoViD-19 был создан Правительством США, обогатил американские компании и разрушил нашу экономику и свободы», — заявил Дотком.

Как сообщал Life.ru, летом 2025 года российские вирусологи сообщали, что современные штаммы «омикрона» могут иметь искусственное происхождение и внедряться в геном человека. Эти выводы основываются на результатах исследования, опубликованного в июле 2025 года в рецензируемом научном журнале JMA. Кроме того, в декабре 2024 года подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал исследование. В этой работе утверждается, что коронавирус искусственно создали в лабораториях. Согласно мнению авторов исследования, ученые из Ухани проводили эксперименты и случайно выпустили вирус наружу.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.