Основатель Megaupload Ким Дотком обвинил США в создании CoViD-19

Как сообщал Life.ru, летом 2025 года российские вирусологи сообщали, что современные штаммы «омикрона» могут иметь искусственное происхождение и внедряться в геном человека. Эти выводы основываются на результатах исследования, опубликованного в июле 2025 года в рецензируемом научном журнале JMA. Кроме того, в декабре 2024 года подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал исследование. В этой работе утверждается, что коронавирус искусственно создали в лабораториях. Согласно мнению авторов исследования, ученые из Ухани проводили эксперименты и случайно выпустили вирус наружу.