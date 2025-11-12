В Совфеде попросили установить особый порядок в сфере связи для приграничья

В понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА — нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.