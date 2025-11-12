Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Небольшие дожди, температура воздуха до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня скажется влияние южного циклона, из-за чего небо продолжит хмуриться и днем местами может брызнуть небольшой дождь. Температура воздуха после полудня плюс 3 — плюс 6», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление — стабильное — 749 миллиметров ртутного столба.
«В четверг слабые очаговые моросящие осадки возможны в основном ночью и утром, возможен туман, днем плюс 4 — плюс 7. В пятницу, в теплом секторе атлантического циклона, усилится ветер в порывах до 10−15 метров в секунду, будет облачно, к вечеру пройдет кратковременный дождь, дневная температура повысится до плюс 7 — плюс 10», — добавил он.
Специалист подчеркнул, что в субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и сменой фазы осадков — ливни станут переходить в заряды мокрого снега.
«В середине дня температура понизится до 0 — плюс 3, а вечером ожидаются заморозки и гололедица. В воскресенье, благодаря антициклону, распогодится, под утро минус 1 — минус 4, днем около 0… Водителям необходимо переобуть автомобили на зимнюю резину до пятницы включительно», — уточнил Тишковец.