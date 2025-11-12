Москвичам рассказали о погоде в среду

«В четверг слабые очаговые моросящие осадки возможны в основном ночью и утром, возможен туман, днем плюс 4 — плюс 7. В пятницу, в теплом секторе атлантического циклона, усилится ветер в порывах до 10−15 метров в секунду, будет облачно, к вечеру пройдет кратковременный дождь, дневная температура повысится до плюс 7 — плюс 10», — добавил он.