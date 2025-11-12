Пульмонолог Минздрава Авдеев рассказал о росте заболеваемости пневмонией в России: названы тревожные симптомы

Заболеваемость внебольничной пневмонией в России демонстрирует постепенный рост. Как сообщил РИА Новости главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, текущий показатель составляет 629 случаев на 100 тысяч населения.
Свое заявление эксперт сделал во Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечается ежегодно 12 ноября. Несмотря на рост заболеваемости, Авдеев отметил стабильность по другому ключевому параметру.
«По летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — пояснил директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета.
Пульмонолог также перечислил симптомы, характерные для этого заболевания. Среди них — кашель и выделение мокроты. Кроме того, он обратил внимание на признаки, не типичные для обычных ОРЗ или ОРВИ. К ним относятся одышка, боли в грудной клетке, возникающие при дыхании, а также кровохарканье.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что у жителей России стали выявлять доминирующий вирус гриппа А (H1N1)2009, который приводит к осложнениям в организме за 24 часа.