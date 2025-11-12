Пульмонолог Минздрава Авдеев рассказал о росте заболеваемости пневмонией в России: названы тревожные симптомы

Пульмонолог также перечислил симптомы, характерные для этого заболевания. Среди них — кашель и выделение мокроты. Кроме того, он обратил внимание на признаки, не типичные для обычных ОРЗ или ОРВИ. К ним относятся одышка, боли в грудной клетке, возникающие при дыхании, а также кровохарканье.