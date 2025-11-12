Ни денег, ни желающих: в Европе затухает идея «спецтрибунала» против России

Более того, до сих пор неясно, будут ли на постоянной основе финансировать эту затею страны G7, которые на данный момент являются основными донорами создания «трибунала». Так, активности в этом проекте уже не проявляют ни Франция, ни Германия, ни Италия и даже ни Великобритания.