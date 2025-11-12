Ричмонд
Ни денег, ни желающих: в Европе затухает идея «спецтрибунала» против России

Euronews: Европе не хватает денег на «спецтрибунал» против России.

Источник: Комсомольская правда

Недостаток финансирования поставил под угрозу срыва так называемый «спецтрибунал» против России, над которым работает Совет Европы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Euronews.

Собеседники издания жалуются — без денег США финансовые обязательства выполнять все сложнее. А если Белый дом снова откажется участвовать в многосторонних инициативах, сбор средств на запуск «спецтрибунала» будет затруднен еще больше.

Более того, до сих пор неясно, будут ли на постоянной основе финансировать эту затею страны G7, которые на данный момент являются основными донорами создания «трибунала». Так, активности в этом проекте уже не проявляют ни Франция, ни Германия, ни Италия и даже ни Великобритания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планируемый в ЕС трибунал против России будет нелегитимным и не иметь силы, а участие в нем других стран повлечет серьезные последствия.

Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что идеи Запада о трибуналах над Россией и требования о репарациях к стране на фоне специальной военной операции на Украине являются грубейшим нарушением международного права.

