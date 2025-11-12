Красноярцев приглашают на фестиваль «Живая нить традиций»

Отметим, что проект национальных культур «Живая нить традиций» реализуется более 20 лет в рамках в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска» муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске». Его главная задача — укрепление содружества народов России.