Красноярцев приглашают на фестиваль «Живая нить традиций»

14 ноября во Дворце культуры имени 1 Мая пройдет ежегодный фестиваль национальных культур «Живая нить традиций», сообщает мэрия. Гостей ждут фотозоны, интерактивные локации «Венок дружбы», мастер-класс по изготовлению обережной куклы и вечёрка от ансамбля русской песни «Калинушка».
На сцене выступят ансамбли из Чувашии, Польши, Кыргызстана, Тувы, Армении, а также казачий коллектив «Северный ветер» из Сахалинской области. Красноярцы смогут увидеть кыргызский ансамбль «Капельки», чувашский «Дубравушка», польский «Korale», татарский «Йолдыз» и студию танца «Болеро». Среди артистов — золотой призёр молодёжных Дельфийских игр Марина Гринёва.
Начало в 19:00, вход свободный.
Отметим, что проект национальных культур «Живая нить традиций» реализуется более 20 лет в рамках в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Красноярска» муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в городе Красноярске». Его главная задача — укрепление содружества народов России.
12+