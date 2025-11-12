Китайские аналитики отметили любопытную реакцию России на скандал в Японии, связанный с вопросом принадлежности Курильских островов. Как сообщили авторы китайского издания Baijiahao, новый виток напряжения вызвал визит японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады на мыс Носаппу.
Во время поездки чиновник назвал мыс «краем Японии», отметив, что он находится ближе всего к иностранному государству. Эти слова, по мнению экспертов, фактически признали российскую принадлежность Курильских островов, расположенных напротив. Высказывание Кикавады вызвало бурю критики внутри страны и стало причиной громкого политического скандала.
Инцидент не остался без внимания и в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как отметили китайские обозреватели, спокойно, но жестко заявил, что подобные заявления — внутреннее дело Японии, однако принадлежность Курил не подлежит сомнению.
— Реакция России была неожиданно спокойной, но в то же время твердой. Россия в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу Южных Курил, — говорится в материале.
По мнению авторов Baijiahao, скандал нанес Японии двойной удар: министр непреднамеренно подтвердил российский суверенитет над островами, а Москва в очередной раз дала понять, что не собирается идти на территориальные уступки, передает «АБН24».
До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам.