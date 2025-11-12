Автосалон в Красноярске заплатит автомобилисту за навязанные услуги

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
В марте 2025 года житель Пировского района приехал в Красноярск для покупки автомобиля. Стоимость покупки составляла 1,56 млн рублей. Деньги мужчина взял в кредит под залог машины.
Со слов мужчины, менеджер автосалона убедил его в том, что для получения кредита ему нужно выполнить обязательное условие — подписать договор с ООО «Автофедерация» на оказание дополнительных услуг на сумму 125 тыс. рублей. В дополнительные услуги входили аварийный комиссар при ДТП, европротокол, звонок адвоката от имени клиента, эвакуация автомобиля при поломке, проверка штрафов.
В апреле автовладелец решил расторгнуть договор с ООО «Автофедерация», поскольку не воспользовался дополнительными услугами. Однако организация проигнорировала претензию на расторжение договора и возврат денег пострадавшему. Мужчина обратился к специалистам Роспотребнадзора, которые подготовили исковое заявление и представляли интересы потребителя в суде.
По решению суда договор на оказание дополнительных услуг был расторгнут. В пользу автовладельца с ООО «Автофедерация» взыскано почти 215 тыс. рублей, из них: деньги, выплаченные по договору, компенсация морального вреда — 10 тыс. рублей, процент за пользование чужими средствами — 8 226 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке — 71 613 рублей.
Это не единственный подобный случай. Судя по данным судов, в 2025 году ООО «Автофедерация» также являлось ответчиком по аналогичным гражданским искам в Лесосибирске и Иланском районе, подобный иск рассматривается сейчас и в Минусинском городском суде.