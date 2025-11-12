В соцсетях обсуждают «уроки семейной жизни» для будущих невест: никаких подруг, равенства нет, муж должен «сломать» жену

По словам девушки, то, чему обучают в так называемых «школах», мягко говоря, вызывает шок. Вот некоторые тезисы, которые, по её словам, внушают будущим супругам:
О равенстве в семье можно забыть.
У женщины не должно быть подруг до 40 лет.
Муж должен «сломать» жену для счастливой семейной жизни.
В некоторых случаях мужчине даже «разрешается» применять силу.
Вот такие «уроки» получают будущие супруги на официальных курсах при ЗАГСах. Пока непонятно, было ли это личной инициативой особенно ретивой наставницы, или же такие установки — часть более широкой «образовательной» практики в ЗАГСах страны. Более того, до сих пор неизвестно, существует ли вообще утверждённая программа обучения в этих школах, или каждая «учительница» говорит всё, что считает нужным.
Пока остаётся лишь надеяться, что компетентные органы обратят внимание на этот сигнал. Ведь будущее семьи начинается не с унижения, запретов и насилия, а с уважения и партнёрства. А молодожёнам, прошедшим такие «курсы», остаётся только пожелать семейного счастья — если они после таких уроков вообще поймут, что это такое.