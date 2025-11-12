В соцсетях обсуждают «уроки семейной жизни» для будущих невест: никаких подруг, равенства нет, муж должен «сломать» жену

Вот такие «уроки» получают будущие супруги на официальных курсах при ЗАГСах. Пока непонятно, было ли это личной инициативой особенно ретивой наставницы, или же такие установки — часть более широкой «образовательной» практики в ЗАГСах страны. Более того, до сих пор неизвестно, существует ли вообще утверждённая программа обучения в этих школах, или каждая «учительница» говорит всё, что считает нужным.