Нашли мертвым: после трех дней поисков пропавшего жителя Башкирии волонтеры сообщили печальные новости

Пропавшего 61-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Мужчина пропал без вести в минувшие выходные — 8 ноября, он ушел из дома в деревне Бизь (Татышлинский район) и перестал выходить на связь с родными и близкими. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.
