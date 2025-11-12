Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции «Новогодний подарок солдату», сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин.
По информации главы района, акцию «Новогодний подарок солдату» организовали активистки местных отделений Союза женщин России и партии «Единая Россия».
«Вместе они собрали и уже передали в пункт приема несколько больших коробок подарков, которые обязательно подарят тепло и поддержку нашим защитникам», — написал мэр на своей странице в Telegram-канале.
Руководитель администрации Курильского района поблагодарил земляков за отзывчивость и готовность участвовать в важном общем деле.
