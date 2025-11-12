Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курильчане собрали новогодний подарок бойцам на передовую

Жители Курильского района собрали новогодние посылки для бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя — РИА Новости. Жители Курильского района собрали посылки для бойцов СВО в рамках акции «Новогодний подарок солдату», сообщил мэр муниципального образования Константин Истомин.

По информации главы района, акцию «Новогодний подарок солдату» организовали активистки местных отделений Союза женщин России и партии «Единая Россия».

«Вместе они собрали и уже передали в пункт приема несколько больших коробок подарков, которые обязательно подарят тепло и поддержку нашим защитникам», — написал мэр на своей странице в Telegram-канале.

Руководитель администрации Курильского района поблагодарил земляков за отзывчивость и готовность участвовать в важном общем деле.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше